சாமி பற்றி பேசினாலே சங்கினு சொல்றாங்க! ராஜராஜ சோழன் இந்து தான்! வெற்றிமாறனை விடாத ’பாஜக’ பேரரசு!

சென்னை : இந்தியர்கள் அனைவருமே இந்துக்கள்.. ராஜராஜ சோழன் இந்து சமயத்தை சேர்ந்தவர் தான் எனவும், சாமி பற்றி பேசிவிட்டால் சங்கி என்கிறார்கள் என பிரபல இயக்குனரும் பாஜகவைச் சேர்ந்தவருமான பேரரசு கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னை சாலி கிராமத்தில் தமிழ் ஸ்டூடியோ சார்பில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் 60வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு குறும்பட, ஆவணப்பட கலைத்திருவிழா நடைபெற்றது.

இதில் பிரபல இயக்குநர் வெற்றிமாறன் கலந்து கொண்டு சினிமா குறித்தும் தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்வுகள் குறித்து பேசினார். குறிப்பாக பாஜக ஆட்சி குறித்து பல்வேறு கருத்துகளை மறைமுகமாகக் குறிப்பிட்டார் வெற்றிமாறன்.

a famous director and a member of the BJP perarasu says All Indians are Hindus. Raja Raja Cholan belongs to the Hindu religion, and if we talks about god some one called me Sangi