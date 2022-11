புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கு திமுகவில் முக்கிய பொறுப்பு.. பதவி பெற்ற மந்திரிகளின் மகன்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு உறுப்பினர்களின் பட்டியலும் திமுக தலைமைக் கழகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. திமுகவில் சமீபத்தில் இணைந்தவர்களுக்கு முக்கிய பதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

பாஜகவில் இருந்து விலகி மீண்டும் திமுகவில் இணைந்த கு.க.செல்வம், திமுகவின் தலைமை நிலைய அலுவலக செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் தேமுதிகவில் இருந்து திமுகவில் சேர்ந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பணப்பட்டி தினகரன் அமைப்பு சாரா ஓட்டுநர் அணி துணை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அமைச்சர் பொன்முடியின் மகன் கௌதமசிகாமணி எம்.பி, சேலம் எம்.பி எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன், இளைஞரணியின் முன்னாள் மாநில துணைச் செயலாளர் பைந்தமிழ் பாரி ஆகியோர் விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணியின் துணைச் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திமுக உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம்.. தயாநிதி, கதிர் ஆனந்துக்கு புதிய பொறுப்பு!

English summary

The list of DMK executives has been released today. Important posts have been given to recent entrants in DMK. Ku Ka Selvam, who left the BJP and rejoined the DMK, has been appointed as the head office secretary of DMK.