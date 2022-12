டாப் சீக்ரெட் மீட்டிங்.. குமுறித் தள்ளிய மேயர்கள்.. ‘நோட்ஸ்’ எடுத்த முக்கிய புள்ளி! விரைவில் அதிரடி?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மாநகராட்சி மேயர்கள், பதவிக்கு வந்து ஒன்பது மாதங்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் இருக்கும் 21 திமுக மேயர்களையும் அழைத்து, பிரச்சனைகளை கேட்டு நோட்ஸ் எடுத்திருக்கிறாராம் திமுகவின் அதிகாரப் புள்ளி ஒருவர்.

பல இடங்களில் மேயர்கள் - திமுக கவுன்சிலர்கள் இடையில் பிரச்சனைகள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. இது தலைமையின் கவனத்திற்கும் சென்றது.

இந்நிலையில், மேயர்கள் அனைவரையும் அழைத்துப் பேசி, அவர்கள் சொல்லும் விஷயங்களை அப்செர்வ் செய்திருக்கிறாராம் திமுகவின் அதிகார மையமாக விளங்கும் ஒருவர்.

சில வாரங்களுக்கு முன்பு முதல்வருக்கு மிக நெருக்கமான அந்தப் புள்ளி, முதல்வரின் ஆலோசனைப்படி, எம்.எல்.ஏக்களை அழைத்து கருத்துகளைக் கேட்டு, முதல்வருக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பியதாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

English summary

It has been nine months since the corporation mayors came to office, DMK's top leader called all 21 DMK mayors across Tamil Nadu and asked for problems and preparing report.