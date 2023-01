ஓபிஎஸ்ஸை நைஸாக ‘கார்னர்’ செய்த எடப்பாடி.. இரட்டை இலை கிடைக்காவிட்டாலும் பாதிப்பு இல்லையாம்! எப்படி?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு அணிகளும் களமிறங்குவதால் இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்படும், அது அதிமுகவுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், திமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக மாறும் என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. ஆனால், சுயேட்சை சின்னம் வழங்கப்படுவதால் அதிமுகவுக்கு பாதிப்பு இருக்காது என்று அடித்துச் சொல்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் கலை.

இதற்கு ஆதாரமாக, ஜெயலலிதா இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்றபோதே தோற்றிருக்கிறார். சேவல் சின்னத்தில் நின்றபோது ஜெயித்திருக்கிறார். ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் உதயசூரியன், இரட்டை ஆகிய சின்னங்கள் களத்தில் இருந்தபோதும் குக்கர் சின்னத்தில் நின்று வென்றார் டிடிவி தினகரன் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார் கலை.

மேலும், நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இரு தரப்பின் கணக்குகள் பற்றியும் பேசியுள்ளார் பத்திரிகையாளர் கலை. அவரது பிரத்யேக பேட்டி பின்வருமாறு:

ஓபிஎஸை இயக்குவது திமுக தான்.. அதிமுக பலத்தை நிரூபிக்க இடைத்தேர்தல் சிறந்த வாய்ப்பு.. விஜயபாஸ்கர்!

English summary

Criticisms are being raised that double leaf symbol will be disabled as AIADMK's OPS and EPS teams are contesting in the Erode East by-election, which will have a big impact on AIADMK. But senior journalist Kalai insists that ADMK will not be affected by the symbol.