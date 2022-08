பாஜகவை கழற்றிவிட்ட நிதிஷ் குமார்.. மனமார வாழ்த்தி சமூக நீதி சக்தியோடு இணைய கி வீரமணி அழைப்பு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பீகாரில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகி ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி ஏற்படுத்தி மீண்டும் முதல் அமைச்சராகி உள்ள நிதிஷ் குமாருக்கு கி வீரமணி மனமார வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளதோடு, 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சமூக நீதி சக்தியோடு சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

பீகாரில் பாஜகவும், நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியும் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை நடத்தி வந்தன. நிதிஷ் குமார் முதல் அமைச்சராக இருந்தார்.

சமீப காலமாக பீகாரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டது. பாஜக தலைவர்கள் நேரிடையாக நிதிஷ் குமாரை விமர்சித்தனர். இதனால் அதிருப்தி அடைந்த நிதிஷ் குமார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திப்பதை நிறுத்தினார்.

வாஞ்சிநாதன்னா யாரு? தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் கேளுங்கள்.. மன் கி பாத்தில் பிரதமர் மோடி புகழாரம்

English summary

Dravidar Kazhagam Chief K Veeramani congratulated Nitish Kumar, who left the BJP alliance in Bihar and formed an alliance with parties including Rashtriya Janata Dal and Congress and became the first minister again and called him to work together with social justice power in the 2024 parliamentary elections.