டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் பணி.. வடமாநிலத்தவர்களால் திராவிட மாடலுக்கு பேராபத்து.. எச்சரிக்கும் வேல்முருகன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வடமாநிலத்தவர்களின் வேட்டை காடாக தமிழ்நாடு மாறி வருவதாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் எச்சரித்துள்ளார். வடமாநிலத்தவர்களால் திராவிட மாடலுக்கு பேராபத்து உள்ளதாக கூறியுள்ள வேல்முருகன், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு மூலம் வடமாநிலத்தவர்களுக்கு பணி கிடைக்கும் வழியை மாநில அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அண்மை காலமாக தமிழ்நாட்டில் அதிகளவில் வடமாநிலத்தவர்கள் புலம்பெயந்து வருகின்றனர். அதேபோல் மத்திய அரசு பணிகளில் அதிகளவிலான வடமாநிலத்தவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாட்டில் பணியமர்த்தப்பட்டு வருகின்றனர்.

சில மாதங்களுக்கு முன் என்எல்சி நிறுவனத்தால் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்ட ஜூனியர் பொறியாளர்களில் ஒருவர் கூட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இல்லை. நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்ட 200க்கும் அதிகமானோரும் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான்.

என்எல்சி விவகாரம்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலையிடுக. வேல்முருகன் முன்வைத்த முக்கிய கோரிக்கை!

English summary

Velmurugan has said the state government should cancel the way of getting jobs for the north Indians through TNPSC examination.