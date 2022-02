காங்கிரசுக்கு அதிக இடம் வேண்டும்.. கேட்ட அழகிரி.. ஒற்றை "கிண்டல் கமெண்ட்டில்" ஆப் செய்த துரைமுருகன்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, கேரளாவில் இருந்து ரமேஷ் சென்னிதாலாவை அனுப்பி வைக்கும் அளவுக்கு நிலைமை ரொம்பவே நெருக்கடியாகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

இப்படிப்பட்ட நிலையில், திமுக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான துரை முருகன் காங்கிரஸ் கட்சியினரை பார்த்து அடித்த ஒரு கமெண்ட் பற்றிதான் இப்போது கதர் சட்டைகள் மத்தியில் ஒரே பேச்சாக உள்ளது.

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு மனு தாக்கல் செய்ய இன்னும் 3 நாட்களே இருக்கும் நிலையில் இப்போது வரை திமுக-காங்கிரசுக்கான இடப்பகிர்வு இறுதி செய்யப்படவில்லை. காங்கிரசின் அதிக எதிர்பார்ப்பு இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.

English summary

Exclusive: DMK general secretary and minister Durai Murugan's comment on the Congress party and KS Alagiri is now the only talk among Congress party.