இதென்ன புதுக்கதை.. ‘இடைத்தேர்தல்?’ - எடப்பாடி போடும் 'மாஸ்டர்' பிளான்.. க்ளூ கொடுத்த உதயகுமார்!

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கையோடு, ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில், எம்.எல்.ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய ஈபிஎஸ் தரப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏற்கனவே, பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுமே ஓபிஸ் டீமை முழுமையாக ஒழித்துக்கட்டும் வேலையில் இறங்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை கட்சியை விட்டு நீக்கினார்.

அதோடு, ரவீந்திரநாத் அதிமுக எம்.பியே இல்லை என்றும் லோக்சபா சபாநாயகருக்கு லெட்டர் அனுப்பினார். ஓபிஎஸ் வகித்த சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவிக்கும் ஆர்பி உதயகுமாரை அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், வழக்குகள் காரணமாக கட்சி நிர்வாக நடவடிக்கைகள் தள்ளிவைத்த ஈபிஎஸ், பொதுச் செயலாளர் ஆவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

English summary

According to the reports Edappadi Palaniswami side will make efforts to disqualify the MLAs in order to put pressure on OPS. Former minister Udhayakumar has hinted about this plan.