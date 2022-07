தூக்குறது இருக்கட்டும்.. அவசரத்துல உங்க ஆளையே மாத்தி நீக்கிடாதீங்க.. ஓபிஎஸ் அறிக்கை தவறால் கிண்டல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களை நீக்கி ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்ட அறிவிப்புகளில் இருந்த தவறான தகவல்களை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் தங்களுக்கு எதிரான நிர்வாகிகளை ஓபிஎஸ் மற்றும் ஈபிஎஸ் அடுத்தடுத்து நீக்கி வருவதால் தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.

முதலில் ஈபிஎஸ் தரப்பு 4 பேரை பொதுக்குழுவில் வைத்தே நீக்கியது. பின்னர் 18 பேரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இதற்கு பதிலடியாக ஓபிஎஸ் 22 பேரை நீக்கினார். மேலும் 44 பேரை நேற்று கட்சியில் இருந்து நீக்கினார். இதையடுத்து ஈபிஎஸ், மேலும் 21 ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை கட்சியை விட்டு நீக்கினார்.

2 பேரால் வந்த குழப்பம்.. ஒருவருக்கு தலைமை கழக பதவி.. இன்னொருவருக்கு ரிவீட்.. தூக்கி அடித்த எடப்பாடி!

English summary

OPS and EPS are successively removing executives. The supporters of Edappadi Palaniswami are teasing the false information contained in the announcements issued by O.Panneerselvam.