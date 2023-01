பூமராங்.. ஓபிஎஸ் வாதத்தையே அவருக்கு எதிராகத் திருப்பிய எடப்பாடி! “சுப்ரீம் பவர்”? அவரே சொல்லிட்டாரே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின்போது, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் கருத்துகளையே அவருக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தியுள்ளது. பொதுக்குழு அதிமுகவில் உயர் அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு என்பதை மனுதாரரே மறுக்கவில்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி, பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது விதிப்படி சரியானதுதான் என வாதிட்டுள்ளது ஈபிஎஸ் தரப்பு.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கின் இறுதிக்கட்ட விசாரணை பரபரப்பாக நடைபெற்று முடிந்து தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதி நாள் விசாரணையில், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு தரப்புகள் பரபர வாதங்களை முன்வைத்தன.

ஜூன் 23ஆம் தேதி நடந்த பொதுக்குழு முறையாக கூட்டப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு ஓபிஎஸ் தரப்பு, பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்டப்பட்டது ஓரளவு சரியானது தான் என்று தெரிவித்தது.

English summary

Edappadi Palaniswami's side has used O.Panneerselvam's comments against him during the hearing of the AIADMK general committee case in the Supreme Court. EPS party pointing out that the petitioner has not denied that the General Committee is a high-powered body in the AIADMK.