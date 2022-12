சிங்கப்பெண்.. செல்போன் திருடனை 1 கிமீ விரட்டி பிடித்த பெண் போலீஸ் காளீஸ்வரி..பரபர சென்னை ‛சேஸ்’

Chennai

சென்னை: சென்னையில் பஸ்சில் ஏறி பயணியிடம் செல்போன் திருடிவிட்டு தப்ப முயன்ற வடமாநில இளைஞரை பெண் போலீஸ் காளீஸ்வரி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் விரட்டி சென்று மடக்கி பிடித்த சம்பவம் அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.

சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் போலீஸ் நிலையத்தில் குற்றப்பிரிவு போலீசாக பணியாற்றி வருபவர் காளீஸ்வரி. இவர், தாம்பரம் பஸ் நிலைய பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

இந்த வேளையில் கூடுவாஞ்சேரி செல்லும் அரசு பஸ்சில் வடமாநில இளைஞர் ஒருவர் ஏறினார். அதன்பிறகு அவர் திடீரென்று பஸ்சில் இருந்து இறங்கி வேகமாக சென்றார்.

The incident in Chennai where a woman policewoman, Kalishwari, chased a young man from Uttar Pradesh for a kilometer and caught him after stealing a mobile phone from a passenger on a bus in Chennai has received praise from everyone.