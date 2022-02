தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு.. சூறைக் காற்றால் மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை.. வானிலை மையம் தகவல்

Chennai

சென்னை : கிழக்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக, தென் தமிழகம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தென்மேற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு வங்க கடலோர பகுதிகளில் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது

27 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும்

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிக்கு வாய்ப்பு.. தென் மாவட்டங்களில் மழை.. சென்னையில் மட்டும் வெயில்தான்..!

English summary

The Met Office has forecast light to moderate showers at one or two places in southern Tamil Nadu, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam and Mayiladuthurai districts due to easterly winds.