முடக்கப்பட்ட 117 ஏக்கர் சொத்து! வரிசை கட்டி வரும் சிக்கல்கள்! கோர்ட்டுக்கு ஓடிய இபிஎஸ் டீம் ’மாஜி’!

சென்னை : 206 கோடியே 42 லட்சம் ரூபாய் வரிபாக்கிய வசூலிப்பதற்காக தனக்கு சொந்தமான 117 ஏக்கர் நிலத்தை முடக்கியும், வங்கிக் கணக்கில் முடக்கியும் வருமானவரி துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கையை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்த போதும் அதன் பிறகு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக இருந்த போதும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பணியாற்றியவர் புதுக்கோட்டை விஜயபாஸ்கர்.

ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் பல அமைச்சர்கள் மாற்றப்பட்ட போதும் மருத்துவர் என்ற முறையிலும் சிறப்பாக பணியாற்றியதின் காரணமாக சுகாதாரத் துறையை தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் கவனித்து வந்தார். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தீவிர ஆதரவாளராக இருக்கிறார்.

என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே! திடீர் தில்! வருமான வரித்துறைக்கு எதிராக வரிந்துகட்டும் விஜயபாஸ்கர்!

Former Minister Vijayabaskar has filed a petition in the Madras High Court challenging the action taken by the Income Tax Department to freeze 117 acres of land belonging to him and freeze his bank account to collect tax of Rs 206 crore 42 lakh.