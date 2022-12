30 டூ 40..இபிஎஸ்க்கு ஐடியா கொடுத்த ’வடக்கு’மாஜி! ம்ஹூம்..கிட்டவே நெருங்க விடாத ’மணி’ அதுதான் காரணம்?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போது இருக்கும் சூழ்நிலையில் பாஜகவை கூட்டணியில் இருந்து கழட்டி விடுவது தான் கட்சியின் வாக்கு சதவீதத்தை அதிகரிக்கும் என மூத்த முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் வலியுறுத்தியதாகவும், ஆனால் பாஜக கூட்டணி நிச்சயம் வேண்டும் என கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த இரு மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் பிடிவாதமாக இருப்பதால் தான் எடப்பாடி பாஜகவை விமர்சிக்க வேண்டாம் எனக் கூறியதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறார்கள் என்றால் மறுபுறம் கூட்டணி தொடர்பாக பாஜக தலைமை தொடர்ந்து எடப்பாடி தரப்புக்கு நெருக்கடி அழைத்து வருகிறது.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோற்றாலும் நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைவதற்கு காரணம் அதிமுக கூட்டணி தான் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஒற்றை இலக்கத்தை விட குறைவாக வாக்கு சதவீதத்தை வைத்திருக்கும் அந்தக் கட்சியால் தமிழகத்தில் இருந்து ஒரே ஒரு எம்பியை மட்டுமே கடந்த தேர்தலுக்கு முந்தைய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெற முடிந்தது.

