பேரறிவாளன் முதல் ஹிஜாப் வரை.. 2022ல் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய 5 முக்கிய தீர்ப்புகள்! நீதி கிடைத்ததா?

சென்னை: 2022 ஆம் ஆண்டு பல்வேறு நல்ல விசயங்களையும், துயரங்களையும் நமக்கு தந்துவிட்டு விடைபெற்று செல்ல இருக்கிறது. இந்த சூழலில் இந்த ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் வெளியிட்ட 5 முக்கிய தீர்ப்புகளை பார்ப்போம்.

ஜனநாயக தாங்கி பிடித்து நிற்கும் 4 தூண்களில் மூன்றாவது முக்கிய தூணாக நிற்கிறது நீதித்துறை. அரசோ, தனிநபரோ, நிறுவனமோ தனி மனிதருக்கோ, ஒரு கூட்டத்திற்கோ அநீதி இழைக்கப்படும்போது அவர்களின் கடைசி வாய்ப்பாக இருப்பது நீதித்துறை.

கீழமை நீதிமன்றம் தொடங்கி உச்சநீதிமன்ற வரை பல தருணங்களில் மக்களுக்கு நீதியை தேடித் தந்து இருக்கின்றன. அரசுகள் புதிய சட்டங்களை இயற்ற காரணமாகி இருக்கின்றன. இப்படி நீதித்துறையின் தலைமை பீடமான உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வழங்கிய 5 முக்கிய தீர்ப்புகளை பார்ப்போம்.

English summary

The year 2022 has given us various good things and sorrows and is about to say goodbye. In this context, let's look at 5 important judgments issued by the Supreme Court this year.