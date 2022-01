சட்டசபையில் ஆளுநர் உரை.. அதிமுக மட்டுமல்ல.. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் வெளிநடப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக சட்டசபைக் கூட்டத் தொடர் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உரையுடன் தொடங்கியுள்ளது. ஆளுநர் உரையைப் புறக்கணித்து இன்று அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர். நீட் விலக்கு மசோதாவிற்கு ஆளுநர் அனுமதி அளிக்காததைக் கண்டித்து திமுக கூட்டணி கட்சியான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் இன்று சட்டசபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

சட்டசபையில் முதல்முறையாக இசைத்தட்டுக்கு பதில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து நேரடியாக பாடப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் இசைக்கல்லூரியை சேர்ந்த பணியாளர்கள் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலை பாடினார்.

ஆளுநர் உரையை வாசிக்கத் தொடங்கும் போதே அதிமுகவினர் கூச்சலிட்டனர்.பின்னர் ஆளுநர் உரையைப் புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

சட்டசபைக் கூட்டத்தொடரில் இருந்து திமுக கூட்டணி கட்சியான விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர். சிந்தனைச் செல்வன், ஆளூர் ஷாநவாஸ், செய்யூர் பாபு, திருப்போரூர் பாலாஜி ஆகியோர் வெளிநடப்பு செய்தனர். நீட் விலக்கு மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காததை எதிர்த்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அம்மா கிளீனிக்குகளை மூட தமிழக அரசு முடிவெடுத்ததை எதிர்த்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர்.

English summary

Governor of Tamil Nadu RN Ravi started speech in Assembly . AIADMK MLAs today walked out ignoring the governor's speech. VCK walked out of the assembly today, condemning the governor's refusal to approve the NEET exemption bill.