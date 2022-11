திமுக மகளிரணிச் செயலாளர்! கனிமொழி வகித்த பதவியை கைப்பற்றிய ஹெலன் டேவிட்சன்! பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுக மகளிரணிச் செயலாளராக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெலன் டேவிட்சனை நியமித்துள்ளார் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன்.

கனிமொழி வகித்து வந்த திமுக மகளிரணிச் செயலாளர் பதவியை கைப்பற்ற பெண் நிர்வாகிகள் பலரும் முட்டி மோதிய நிலையில் சத்தமின்றி சாதனை படைத்திருக்கிறார் ஹெலன் டேவிட்சன்.

ஹெலன் டேவிட்சனுக்கு திமுக மகளிரணிச் செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டதன் பின்னணியில் கனிமொழி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திமுக இளைஞரணி செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் நியமனம்..அமைச்சராவது எப்போது?

English summary

Helen Davidson has quietly made a record of winning the post of DMK women's secretary, which was held by Kanimozhi, while many other women executives were fighting.