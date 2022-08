முகம் முழுக்க காயம்.. நடிகை சித்ரா மரண வழக்கில் முக்கிய தீர்ப்பு! கணவர் ஹேம்நாத்துக்கு வந்த சிக்கல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகை சித்ரா மரண வழக்கில் கணவர் ஹேம்நாத் மீதான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்ய மறுத்துள்ள சென்னை உயர் நீதிமன்றம், ஹேம்நாத் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு போதிய ஆதாரம் உள்ளதால் குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்ய முடியாது என்றதோடு அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

பிரபல சீரியல் நடிகை விஜே சித்ரா சென்னை நசரத்பேட்டையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சித்ரா தற்கொலை செய்துகொள்ள அவரின் கணவர் மற்றும் தாய் கொடுத்த மனஅழுத்தமே காரணம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்து இருந்தனர். தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

The Madras High Court has refused to quash the charge sheet against husband Hemnath in the case of actress Chitra's death, saying that the charge sheet cannot be quashed as there is sufficient evidence against Hemnath and dismissed his plea.