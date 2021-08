இதை கவனிச்சீங்களா.. உங்களை சுற்றி கடந்த 18 மாதத்தில் நடந்த பெரிய மாற்றம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கொரோனாவால் வாழ்க்கை முறையே அடியோடு மாறி போய் உள்ளது,. ஒரு பக்கம் சாப்பாடு, சுற்றுலாவிற்காக ஏங்கி அதன் மீது மக்கள் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். இன்னொரு பக்கம் வாழ்வாதாரத்திற்கான வழிகளை இழந்து அடுத்த வேளை சோற்றுக்கே பரிதவிக்கிறர்கள் ஏழை மக்கள்

இந்த இரண்டுக்கும் மிகப்பெரிய ஒற்றுமைகள் உள்ளது. கொரோனா காரணமாக சாப்பாடு, சுற்றுலா, கொண்டாட்டங்களுக்கு பணக்கார்கள் செலவு செய்ய முடியால் போனதால், பணம் வெளியே வராமல் நின்று போனது.

இதில் கொடுமையான விஷயம் என்னவென்றால் பண சுழற்சியே மொத்தமாக நின்றுவிட்டது. இதனால் பணக்கார்கள் கைகளில் பலகோடி செல்வம் முடங்கிவிட்டது. இன்னொரு பக்கம் பணத்தை எல்லா தரப்பு மக்களும் தராளமாக செலவு செய்யாதால் அடுத்த வேளை சோற்றுக்கு நிச்சயம் இல்லாத நிலையை ஏழை மக்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள்.

இது உங்களுக்கு வேணா குஷியா இருக்கலாம்.. ஆனா எங்களுக்கு அப்டியில்ல.. கவலையில் கடைசி பென்ஞ்!

English summary

Life after the corona has changed drastically, respectively. The rich crave for food and tourism and people focus on it. On the other hand, poor people are losing their livelihoods and are desperate for the next time.