என்னதான் செய்தார் சஞ்சு சாம்சன்? ஆடாமலே ரசிகர்களை ஜெயித்த சேட்டன்! ஓயாத “சாதிவெறி” பிசிசிஐ ஹேஷ்டேக்

சென்னை: கேரளாவை சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ந்து இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு ஆடாமலேயே ரசிகர்கள் மனதை கவர்ந்தது எப்படி? கிரிக்கெட்டில் அவரது செயல்பாடுகள் எப்படி உள்ளன? என்பதை அலசுவோம்.

ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் சஞ்சு சாம்சன், ஐபிஎல் மற்றும் முதல் தர போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

இருப்பினும் அவருக்கு இந்திய அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு மட்டும் எட்டக்கனியாகவே இருக்கிறது. ஐபிஎல்-இல் ஒரு சில போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடும் வீரர்கள் கூட இந்திய அணிக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார்கள்.

English summary

How did the young cricketer from Kerala, Sanju Samson, impress the fans without playing more games for the Indian cricket team continuously? What is the reason for his neglect? Let's analyze that.