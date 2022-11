ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு “கூலிங்க் குண்டு”.. ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி வெடிப்பது ஏன்? தவிர்க்க என்ன செய்வது?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஊரப்பாக்கம் அருகே மின்கசிவு காரணமாக ஃப்ரிட்ஜ் வெடித்த விபத்தில் வீட்டில் இருந்த 3 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், ப்ரிட்ஜ் மற்றும் ஏசி வெடிப்பதற்கான காரணம் என்னவென்று பார்ப்போம்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஊரப்பாக்கம் கோதண்டராமன் நகரை சேர்ந்தவர் கிரிஜா (63). இவரது வீட்டில் இருந்த ஃபிரிட்ஜ் வெடித்ததில் கிரிஜா, அவரது தங்கை ராதா (55), உறவினர் ராஜ்குமார் (48) ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான வீடுகளில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது. சிறிய குடிசை வீடாக இருந்தாலும் கூட ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி அதற்கென ஒரு இடத்தை வழங்கி விடுகிறார்கள்.

English summary

In Urapakkam at Chengalpattu district 3 persons in the house died in the accident of fridge explosion due to electric leakage. Let's see what is the reason for the explosion of bridge and AC.