விக்ரமனால் எனக்கு பெருமை.. என்னிடம் கேட்ட பிறகே பிக்பாஸ் சென்றார் - நெகிழ்ச்சியடைந்த திருமாவளவன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தன்னிடம் கேட்டுபிறகே விக்ரமன் கலந்துகொண்டார் எனவும், அவர் தன்னுடைய அரசியல் அடையாளத்தை எந்த இடத்திலும் மறைக்காமல் செயல்பட்டு வருவது தனக்கு மிகுந்த பெருமையை தருவதாகவும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்து இருக்கிறார். விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி 80 நாட்களை எட்டிவிட்ட நிலையில், விக்ரமனுக்கு பெரும் ரசிகர் பட்டாளம் உருவாகி உள்ளது.

நடிகர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிவரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி 80 நாட்களை எட்டி இருக்கிறது. இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்தவரும், பத்திரிகையாளருமான விக்ரமன் கலந்துகொண்டு சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்.

தொலைக்காட்சி விவாதங்கள் மற்றும் ட்விட்டரில் சாதி, மத வெறிக்கு எதிராக அழுத்தமான கருத்துக்களை பதிவு செய்து வந்த விக்ரமன், அதையே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் செய்து வருகிறார். பட்டியலின, பழங்குடியின மக்கள், பெண்கள், திருநங்கைகள் ஆதரவாக தொடர்ந்து அவர் பேசி வருகிறார்.

VCK president Thirumavalavan said that, "Vikraman participated in the Bigg Boss show after asking me and iam is very proud that he is acting without hiding his political identity at any place."