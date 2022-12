ஓயாத மழை.. பூண்டி ஏரியிலிருந்து 7,500 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் ! கொசஸ்தலை ஆற்றில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: தொடர் மழை காரணமாக பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக திறந்து விடப்படும் உபரிநீரின் அளவு 6,000 கனஅடியிலிருந்து 7,500 கனஅடியாக உயர்ந்துள்ளது.

வங்கக் கடலில் சமீபத்தில் உருவான மாண்டஸ் புயலானது கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் மாமல்லபுரத்தையொட்டி கரையை கடந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பரவலான இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.

அதேபோல கடலும் கொந்தளிப்புடன் காணப்படுகிறது. இதனையடுத்து சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அடுத்த 3-4 நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

English summary

Due to continuous rains, the amount of water coming into Bundi Reservoir has increased. Due to this, the amount of surplus water released has increased from 6,000 cubic feet to 7,500 cubic feet.