அடேங்கப்பா.. இது லிஸ்ட்லயே இல்லயே - டெல்லிக்கு ஓபிஎஸ் அனுப்பப்போகும் கடிதம்.. எடப்பாடிக்கு "செக்!?"

Chennai

சென்னை : 'இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே?' எனச் சொல்லும் வகையில், அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அளித்த கடிதத்தை ஏற்றுகொள்ளும்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுத இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவின் உண்மை தலைமை யார்? OPS? EPS? Sasikala?

அதிமுக பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, தான் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக தேர்தல் ஆணையத்தில் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளாராம்.

இந்நிலையில், பொதுக்குழு செல்லாது என தீர்ப்பு வந்ததைத் தொடர்ந்து, இருவரும் இணைந்து செயல்படலாம் என ஈபிஎஸ்ஸுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஓபிஎஸ்.

ஆனால், அதனை எடப்பாடி பழனிசாமி நிராகரித்துள்ள நிலையில், அதிரடி அட்டாக் முயற்சியாக, எடப்பாடி பழனிசாமி தனது இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ராஜினிமா செய்ததை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்ப ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

