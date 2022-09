ராகுல் காந்தி தேடுவது கடவுளையா? பிரச்சனையா?.. நடிகை கஸ்தூரிக்கு வந்த திடீர் ‛டவுட்’! சுளீர் கேள்வி

Chennai

சென்னை: பாதிரியார் ஜார்ஜ் பொன்னையா உடனான சந்திப்பு சர்ச்சையான நிலையில் ‛‛ராகுல்காந்தி கடவுளை தேடுகிறாரா அல்லது பிரச்சனையை தேடுகிறாரா?'' என நடிகை கஸ்தூரி கேள்வியுடன் ‛டவுட்' ஒன்றை கேட்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியை மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக்கவும், கட்சி தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையிலும் ‛பாரத் ஜோடோ யாத்திரை' என்ற பெயரில் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி துவங்கி உள்ளார்.

கன்னியாகுமரியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில் இருந்து இந்த நடைப்பயணம் துவங்கி கேரளாவில் நுழைந்துள்ளது. இன்று கேரளாவில் நடைப்பயணம் நடந்தது.

Actress Kasthuri asked a question, Is Rahul Gandhi looking for God or is he looking for trouble?'', amid controversy over his meeting with priest George Ponnaiah.