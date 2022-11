"உடலுறவின் போது" திடீர் மரணங்கள்.. ஆண்களே இந்த அறிகுறி இருந்தால் உடனே டாக்டரிடம் போங்க! பகீர் ஆய்வு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: உடலுறவின் போது பெங்களூரில் தொழிலதிபர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். உண்மையில் அப்படி நடக்க வாய்ப்பு உள்ளதா? யாருக்கு எல்லாம் இந்த ஆபத்து உள்ளது? வாங்கப் பார்க்கலாம்.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரைச் சேர்ந்த 67 வயதான தொழிலதிபர் ஒருவர் தனது வீட்டில் பணிபுரியும் 35 வயதான பெண் ஒருவருடன் திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் இருந்து உள்ளார். இவர்கள் அவ்வப்போது தனிமையில் சந்தித்து உல்லாசமாகவும் இருந்து வந்துள்ளனர்.

அப்படித்தான் கடந்த நவ. 16ஆம் தேதி அந்த பெண்ணின் வீட்டிற்கு அந்த தொழிலதிபர் சென்ற நிலையில், இருவரும் தனிமையில் உல்லாசமாக இருந்துள்ளனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அந்த நபர் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

