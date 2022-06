டிஸ்கவரி பிளஸ் நித்யானந்தா ஆவணப்படம்! பேஸ்புக்கில் சப்போர்ட் பண்ணுங்க..! கைலாவிலிருந்து பறந்த தகவல்!

Chennai

சென்னை : டிஸ்கவரி பிளஸ் தளத்தில் தலைமறைவாக உள்ள சாமியார் நித்யானந்தா குறித்து ஆவணப்படம் வெளியாகி உள்ள நிலையில், டிஸ்கவரி சேனல் இந்து மத குருமார்கள் குறித்த வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் பக்தர்கள் இதனை நம்ப வேண்டாம் என செய்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

பாலியல் பலாத்காரம், கடத்தல், மோசடி போலீசாரால் தேடப்படும் சாமியார் நித்யானந்தா வெளிநாடு தப்பி ஓடி கைலாசா என்ற நாட்டை உருவாக்கியதாக அறிவித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். மேலும் சமூக வலைதளங்களில் தினந்தோறும் வீடியோக்களை வெளியிட்டு பக்தர்கள் மத்தியில் சத்சங்க உரையாற்றி வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அவருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்ததாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவியது. இதனை மறுத்து பதிவிட்ட நித்யானந்தா தனது உடல்நலம் குறித்து வதந்திகள் பரப்பப்படுவதாக தெரிவித்திருந்தார்.

ஐலேசாவான கைலாசா! கோமா என்பதெல்லாம் ட்ராமாவா? புது ரூட்டில் ஆட்டைய போட திட்டம் போட்ட நித்யானந்தா..!

