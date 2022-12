கணவரிடம் "கோரிக்கை மனு" கொடுத்த கிருத்திகா.. இன்னும் அதிரடி ஆக்ஷனில் இறங்காத உதயநிதி ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை: எனக்கும் உதயநிதிக்கும் ஏதேனும் சண்டை வந்தால் அதை மகேஷ் அண்ணன்தான் பேசி சமாதானம் செய்வார் என மலரும் நினைவுகள் குறித்து கிருத்திகா உதயநிதி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் பிறந்தவர் கிருத்திகா. இவர் லயோலா கல்லூரியில் தனது விஸ்காம் படிப்பை முடித்தார். படிக்கும்போதே குறும்படங்களை எடுக்கும் ஆர்வம் கொண்டவர். இவர் 2013 இல் வந்த வணக்கம் சென்னை படத்தின் மூலம் இயக்குநராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் அறிமுகம் ஆனார்.

இவர் திருநங்கைகளின் வாழ்க்கை மேம்படுவதற்காக போராடி வருகிறார். இவர்களுக்காகவே stand by me என்ற ஆவண படத்தை தயாரித்துள்ளார். இவர் பேப்பர் போட் என்ற வெப் சீரிஸையும் இயக்கியுள்ளார். உதயநிதி எம்எல்ஏவாக வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து அவரிடமும் மனைவி கிருத்திகாவிடமும் நிறைய செய்தி சேனல்கள் நேர்காணலை நடத்தி வருகின்றன.

