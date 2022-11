நீங்க தாக்கினீர்களாமே.. புகார் வந்திருக்கு.. பஞ்சாயத்துக்கு வாங்க.. ரஞ்சன்குமாருக்கு பறந்த சம்மன்!

Chennai

சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் எஸ்.சி.பிரிவு மாநிலத் தலைவர் ரஞ்சன் குமாரை விளக்கம் கொடுக்க நேரில் வருமாறு அக்கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு தலைவர் கே.ஆர்.ராமசாமி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

ஏற்கனவே ரூபி மனோகரனுக்கு ராமசாமி நேற்று சம்மன் அனுப்பியிருந்த நிலையில் இப்போது ரஞ்சன் குமாருக்கும் அழைப்புச் சென்றுள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு தலைவர் கே.ஆர்.ராமசாமி அனுப்பிய சம்மன் விவரம் வருமாறு;

Tncc disciplinary action committee president KR Ramasamy has invited Ranjan Kumar, state president of the SC unit of the Tamil Nadu Congress Committee, to appear in person to give an explanation.