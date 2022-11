சந்திர கிரகணம்.. வானத்திலே ரத்த சிவப்பு நிலா.. மறந்தும் சில தவறுகளை செய்து விடாதீர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பவுர்ணமி நாளில் வானத்தில் வட்ட நிலா பார்த்திருப்பார்கள். முழு சந்திர கிரகணம் ஏற்படபோவதால் ரத்த நிலவாக மாறப்போவதால் இந்த நாளில் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று தெரிந்து கொள்வோம். பொதுவாகவே பவுர்ணமி நாளில் நாம் செய்யும் சில காரியங்கள் நன்மையைத் தரும். சில காரியங்கள் சிக்கலை ஏற்படுத்தும். இந்த சந்திர கிரகண நாளில் மறந்தும் கூட சில தவறுகளை செய்து விடக்கூடாது.

சூரியன், பூமி மற்றும் சந்திரன் ஒரே நேர்கோட்டில் சீரமைக்கும்போது சந்திர கிரகணம் நிகழும். இந்த ஆண்டின் கடைசி மற்றும் இரண்டாவது சந்திர கிரகணம் நவம்பர் 8 ஆம் தேதி நிகழ உள்ளது. மேஷ ராசியில் உள்ள ராகு உடன் சந்திரன் இணையும் போது கிரகணம் நிகழ்கிறது. சந்திர கிரகணம் நிகழும் போது சில ராசிக்காரர்களுக்கு தோஷம் ஏற்பட உள்ளதால் அந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

இந்தியா மட்டுமின்றி மற்ற ஆசிய நாடுகளும் இந்தக் கிரகணத்தை காண முடியும். இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதிகளில் மட்டுமே முழு சந்திர கிரகணத்தை காண முடியும். நாட்டின் தலைநகர் டெல்லி, கொல்கத்தா, சிலிகுரி, பாட்னா, ராஞ்சி மற்றும் கவுகாத்தி ஆகிய பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் முழு சந்திர கிரகணத்தைக் காணலாம். இந்தியாவில் மற்ற பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் பகுதி கிரகணத்தை மட்டுமே காண முடியும்.

English summary

They would have seen the round moon in the sky on the full moon day. Let's know what to do and what not to do on this day as the total lunar eclipse will turn into a blood moon. Usually some things we do on the full moon day will bring benefits. Some things can cause problems. Don't forget to do some mistakes on this lunar eclipse day.