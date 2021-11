சந்திர கிரகணம்... என்னென்ன நம்பிக்கைகள் - கர்ப்பிணிகள் ஏன் வெளியே நடமாடக்கூடாது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ரிஷப ராசியில் ராகு பயணிக்க கூடவே சந்திரன் இணைகிறார். சந்திர கிரகணம் நாளை கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிறது. ராகு க்ரஷ்த சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. சந்திர கிரகணம், சூரிய கிரகணம் நிகழும் போது கர்ப்பிணிகள், வயதானவர்கள் வெளியே வரக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். சந்திர கிரகணம் நிகழும் போது என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

சந்திரனையோ, சூரியனையோ ராகு மறைக்கும்போது ராகு க்ரஷ்தம் என்றும், கேது மறைக்கும்போது கேது க்ரஷ்தம் என்றும் சாஸ்த்திரங்கள் கூறுகின்றன பொதுவாக கிரகண தோஷம் கெடு பலன்களைத் தான் தரும் என்பார்கள். சூரிய கிரகண தோஷம்தான் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்றும் சொல்வதுண்டு.

580 ஆண்டுகளில் மிக நீண்ட பகுதி சந்திர கிரகணம் நவம்பர் 19 அன்று நிகழவிருக்கிறது. இந்த சந்திர கிரகணம் வடகிழக்கு இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் தென்படும் என்று வானியல் நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் பகல் நேரத்தில் ஏற்படுவதால் பொதுவாக தோஷமில்லை என்று ஜோதிடர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

