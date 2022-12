அதிமுக ஆட்சியில் எவ்ளோ.. இப்போ எவ்ளோ? ‘லிஸ்ட்’ போட்டு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மாண்டஸ் புயலின்போது தமிழ்நாடு அரசின் மின் வாரியம் மேற்கொண்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளாலும் பராமரிப்பு பணிகளாலும், மாண்டஸ் புயலால் 1134 மின் கம்பங்கள் மட்டுமே சேதமடைந்துள்ளன எனத் தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, கடந்த அதிமுக ஆட்சியின்போது ஏற்பட்ட புயல்களின்போதான மின் கம்ப சேதம் குறித்த பட்டியலையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

2011 முதல் 2021 வரையிலான அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ஏற்பட்ட தானே, கஜா, நிவர் உள்ளிட்ட புயல்களால் ஏற்பட்ட சேத விவரத்தை வெளியிட்டுள்ள செந்தில் பாலாஜி, தற்போதைய திமுக அரசின் நடவடிக்கையால் 1,134 மின் கம்பங்கள் மட்டுமே சேதமடைந்ததாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் திமுக அரசு மெத்தனம் காட்டியதாக விமர்சித்த நிலையில் அதற்கு பதிலடியாக இந்த பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

இல்லாத கட்சியை பற்றி பேசாதீங்க.. நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு! பாஜகவை மறைமுகமாக சாடிய செந்தில் பாலாஜி!

English summary

Minister Senthil Balaji said that only 1134 power poles were damaged due to the precautionary measures taken by the Electricity Board of the Tamil Nadu Government during the Mandous cyclone.