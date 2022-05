“என் அண்ணன் அழகிரி..” - உருகிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஆயிரம் கசப்பு இருந்தாலும் பாசம் விட்டுப் போகுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கருணாநிதியின் செயலாளர் சண்முகநாதன் இல்லத் திருமணத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "என் அண்ணன் அழகிரி" எனக் குறிப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார்.

தனது சகோதரர் மு.க.அழகிரியுடன் கசப்பில் இருந்தாலும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அவ்வப்போது அழகிரியின் பெயரை பொது மேடைகளில் குறிப்பிட்டு வருகிறார்.

இன்றும் அதுபோல "என் அண்ணன் அழகிரியும், நானும், குடும்பத்தில் உள்ள சகோதரர்களும் சண்முகநாதன் திருமணத்தில் மாப்பிள்ளைத் தோழர்களாக இருந்தோம்" என நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin referred to him as "my brother Alagiri". Stalin talks about Alagiri as the two have not met for a long time.