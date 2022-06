’அக்னிபத்’ விபரீத விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்! மோடி, அமித்ஷா திட்டமெல்லாம் சாபக்கேடு! சீறிய நாதக சீமான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே இராணுவப்பணியெனும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் கொண்டுவரப்படும் 'அக்னிபாத்' எனும் புதிய ஆள்சேர்ப்பு முறையானது நாட்டின் பாதுகாப்பில் விபரீத விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,"நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே பணியெனும் அடிப்படையில், இந்திய இராணுவத்தின் முப்படைகளுக்கு ஆள்சேர்க்கக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள 'அக்னிபாத்' எனும் புதிய நடைமுறையானது நாடெங்கிலும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

அதன் விளைவுகளை எண்ணிப்பார்க்கையில் பெரும் அச்சத்தைத் தருகின்றது. எட்டு ஆண்டுகால பாஜகவின் அரசாட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட பேரழிவுத் திட்டங்களுக்கெதிராக மக்கள் போராடும்போதெல்லாம், எல்லையில் நிற்கும் இராணுவ வீரர்களை நோக்கிக் கைகாட்டி மக்களின் வாயடைக்க முயன்ற பாஜக.

English summary

Seeman, the coordinator of the Naam Tamil Party, has warned that the new recruitment system, 'Agneepath', which will be brought on a contract basis for military service for only four years, will have a detrimental effect on the country's security.