ஓட்டு போட சொன்னேன் போட்டீங்களா? கடுப்பான ’நாட்டாமை’! மூச்சு முட்ட ரம்மிக்கு முட்டு கொடுக்கும் சரத்!

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மி தொடர்பான விளம்பரத்தில் மகேந்திர சிங் தோனி, விராட் கோலி உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள்.. நான் நடித்தால் மட்டும் தவறா என நடிகர் சரத்குமார் ஆவேசமாக பேசி இருக்கும் நிலையில் அவர்களெல்லாம் விளையாட்டு வீரர்கள் பணத்துக்காக நடிக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் அரசியல் கட்சித் தலைவர் மக்கள் நலன் மீது உங்களுக்கு பொறுப்புணர்வு வேண்டும் என நடிகர் சரத்குமாரை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பலரும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள்.

ஆன்லைன் ரம்மியை ஒழிக்க தமிழக அரசு சார்பில் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது அந்த குழுவும் தமிழக அரசிடம் அறிக்கை அளித்த நிலையில், சட்டப்பேரவையில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

ஓட்டு போடச்சொன்னபோது போடல.. ரம்மி பற்றி கூறினால் மட்டும் விளையாடுவாங்களா? கடுப்பான சரத்குமார்

Mahendra Singh Dhoni, Virat Kohli and others are acting in an advertisement related to online rummy.. While actor Sarathkumar is furiously talking that if I act, it is wrong. All of them are sportsmen acting for money, but you are the leader of a political party and you have to be responsible for the welfare of the people. Netizens are criticizing actor Sarathkumar.