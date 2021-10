இந்த நமீதா நம்ம வனிதா அக்கா மாதிரி இருப்பாங்களோ.. ப்ரோமோவை கண்டு ஜட்ஜ் செய்யும் நெட்டிசன்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பிக்பாஸ் முதல் ப்ரோமோ வெளியான நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள திருநங்கை நமீதா மாரிமுத்து நம்ம வனிதா மாதிரி இருப்பாய்ங்களோ என நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் போட்டுள்ளார்கள்.

பிக்பாஸ் வீட்டின் காட்சிகள் தினந்தோறும் இரவு 10 மணிக்கு வெளியாகிறது. அதற்கு முன்னதாக தினமும் 3 ப்ரோமோக்களை விஜய் டிவி வெளியிடுகிறது. நிகழ்ச்சிக்கு முன்னர் வெளியான இரு ப்ரோமோக்களில் பிக்பாஸ் வீடே ரணகளம் ஆகும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.

அதாவது தற்போது பிக்பாஸ் வீட்டில் லக்சூரி டாஸ்கிற்கான டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஒவ்வொரு போட்டியாளரும் கடந்து வந்த பாதை குறித்து சொல்ல வேண்டும். நேற்றைய டாஸ்கில் இசைவாணியும் சின்னப்பொண்ணுவும் தாங்கள் கடந்து வந்த பாதை குறித்து கூறிவிட்டனர்.

English summary

Netizens say that Namitha will be like Vanitha Vijayakumar. Today's promo seems to be so.