வெளிநாட்டில் ஜிஎஸ்டியால் விலைவாசி குறைந்துள்ளது.. ஆனால் இந்தியாவில் அப்படியல்ல.. சீமான் குற்றச்சாட்டு

சென்னை: இந்தியாவில் தொடர்ந்து விலைவாசி உயர்ந்து வருவதற்கு பாஜக அரசின் நிர்வாகத் திறமையின்மையே காரணம் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில் எல்இடி விளக்குகள், கத்தி, மாவு அரைக்கும் கிரைண்டர், பொட்டலமிட்டு விற்பனை செய்யப்படும் இறைச்சி, மீன், தயிர், பன்னீர், உலர் பருப்பு வகை காய்கறிகள், கோதுமை, பட்டாணி மாவு, வெல்லம் போன்ற பொருட்களுக்கு 5 சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி விதிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Seeman, the coordinator of the Naam Tamil Party, has blamed the BJP government's administrative incompetence for the continuing rise in prices in India. In the GST Council meeting, 5 percent GST fixed for LED lights, knives, grinders, packaged meat, fish, butter, wheat, pea jaggery.