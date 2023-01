அடிக்கடி தேர்தல் நடப்பதே ஊழலுக்கு முக்கிய காரணம்.. 'ஒரே தேர்தல்' வந்தால் கறுப்பு பணம் ஒழியும் : பாஜக

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தேர்தல் செலவுகளே ஊழலுக்கு வழிவகுக்கின்றன என்றும், கட்சிகளுக்கு அதிக நிதி கொடுப்பவர்கள் ஆதிக்கமும் அரசியலில் அதிகரித்து வருகிறது என்றும் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார். எனவே ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பதை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் தேர்தல்களால் அரசுக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடி செலவாகிறது. அரசின் செலவே இத்துணை என்றால், வேட்பாளர்களின் செலவு, அரசியல் கட்சிகளின் செலவு இதை போல் பல மடங்கு உயரும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாராயணன்.

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை மூலம் இந்த செலவுகளை கட்டுப்படுத்தலாம் என்றும், இது ஜனநாயகத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

