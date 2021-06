அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி வேண்டாமே.. ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையை மாற்றக்கூடாது.. ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல்

Chennai

சென்னை: 'எய்ம்ஸ்' மருத்துவமனைக்கு இணையான வசதிகளுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையை புதிய இடத்திற்கு மாற்றுவது குறித்த செய்தி உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், முதல்வர் இதில் தலையீட்டு இதனைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார்

தமிழ்நாட்டில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டையிலேயே தலைமைச் செயலகம் பல ஆண்டுகளாகச் செயல்பட்டு வந்தது. அங்கு இடநெருக்கடி இருப்பதாகக் கூறி, கடந்த திமுக ஆட்சியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்பட்டது.

ஆனால் அதன் பிறகு, 2011இல் ஆட்சியைப் பிடித்த ஜெயலலிதா தலைமைச் செயலக கட்டடத்தை பல்நோக்கு மருத்துவமனையாக மாற்றியமைத்தார்.

English summary

OPS writes letter to CM Stalin that Omandurar hospital should not be changed to the new location. He also adds that DMK should not shift the hospital which serves thousands of people.