4 தேர்தல்களில் மண்ணைக் கவ்விய அதிமுக! கட்சிக்குள்ளே ’சூது கவ்வும்’ குரூப்? யாரை சொல்கிறார் ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு நடைபெற்ற தேர்தல்களில் அதிமுக தோல்வி அடைந்ததற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து நாளிதழ்கள் பிரம்மாண்டமாக அளிக்கப்பட்டுள்ள விளம்பரங்களை ஓபிஎஸ் தரப்பு பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி விட்டது என்றே கூறலாம் கட்சியில் இருக்கும் பெரும்பாலான மாவட்ட செயலாளர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கிட்டத்தட்ட 80% என்ற எண்ணிக்கையிலிருந்து தொண்ணூற்று ஐந்து சதவீதமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவு தரும் மாவட்ட செயலாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

The OPS has leveled various allegations in the newspapers' advertisements about the reason for the AIADMK's defeat in the elections held after the demise of former chief minister Jayalalithaa amid a heated single-party affair.