பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட சொந்த ஊர் போறீங்களா? செப்.12 முதல் ரயில் டிக்கெட் ரிசர்வேசன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 15 ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளதை முன்னிட்டு சென்னையில் வசித்துவரும் பிற மாவட்டத்தினர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று பண்டிகையை கொண்டாடுவார்கள். சொந்த ஊர் செல்ல விரும்பும் மக்களுக்காக ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு வரும் 12ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

பண்டிகை வந்தாலே அதை குடும்பத்தோடும் உறவினர்களோடும் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்றுதான் பலரும் விரும்புவார்கள். நவராத்திரி, தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகை என வரிசையாக பண்டிகைகள் வர உள்ளன. தொடர் விடுமுறையும் வர உள்ளதால் படிக்கவும், வேலை செய்யவும் வெளியூர் சென்றவர்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்புவார்கள்.

சென்னை, கோவை, திருப்பூர், உள்ளிட்ட பெரும்பாலான ஊர்களில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது வழக்கம். தென்னக ரயில்வேயும் ரயில் முன்பதிவு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

5 வயது முதலே ராணி எலிசபெத் விரும்பி சாப்பிடும் உணவு இதுதான்.. சீக்ரெட்டை சொன்ன அரண்மனை செஃப்

English summary

As Pongal festival is going to be celebrated on 15th January 2023, other districts living in Chennai will go to their hometowns to celebrate the festival. Train ticket booking for people who want to go home will start on 12th September 2022.