குழி பறிக்கும் ‘வார் ரூம்’.. பாஜகவினரை காலி செய்யும் அண்ணாமலை! "அசிங்கம்”.. அதிரவைத்த மாரிதாஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அண்ணாமலையின் வார் ரூம் தொடர்பாக காயத்ரி ரகுராம் கிளப்பிய குற்றச்சாட்டு பாஜக வட்டாரத்திலேயே பெரும் சலசலப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாஜக ஆதரவு யூடியூபரான மாரிதாஸ் அண்னாமலையின் 'வார் ரூம்' திமுகவை எதிர்ப்பதை விட்டுவிட்டு சொந்தக் கட்சிக்குள் இருப்பவர்களை காலி செய்யவே பயன்படுத்தப்படுகிறது, இந்த வார் ரூம் பாஜகவுக்கே குழி தோண்டும் என்று விமர்சித்துள்ளார்.

அண்ணாமலை, பாஜக மாநிலத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு கட்சியின் சீனியர்களை மதிப்பதில்லை, அவர்களை ஓரங்கட்டி வருகிறார் என்ற பொறுமல் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. சமீபகாலமாக, பாஜகவில் எழுந்து வரும் குழப்பங்களும் அந்த பின்னணியில் தான் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அண்ணாமலையின் வார் ரூம் தொடர்பாக டெல்லி தலைமைக்கு சீனியர்கள் புகார்களை பறக்க விட்டுள்ளனராம். பாஜகவின் தீவிர ஆதரவாளரான யூடியூபர் மாரிதாஸ், அண்ணாமலையின் வார் ரூமை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Gayathri Raguram's allegation regarding Annamalai's war room has created a lot of uproar in BJP circles. Pro-BJP YouTuber Maridhas has criticized Annamalai's 'war room', which is used to empty out those within his own party and dig a hole for BJP itself.