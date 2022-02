வினாத்தாள் லீக்..அச்சம் வேண்டாம்...பொதுத்தேர்வு கட்டாயம் நடத்தப்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 10, 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு கட்டாயம் நடத்தப்படும்; அதுவும் பாதுகாப்பாக நடத்தப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. வினாத்தாள் லீக் குறித்து பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் அச்சப்பட வேண்டாம் என்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வினாத்தாள் வெளியான விவகாரத்தில் திருவண்ணாமலை முதன்மை கல்வி அலுவலர் அருள்செல்வம் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பத்து மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கடந்த வாரம் முதல் திருப்புதல் தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது. பொதுத்தேர்வு நடத்தப்படுவது போல ஒரு பள்ளியில் நடத்தப்படும் தேர்வுகளின் வினாத்தாள்கள் மற்றொரு பள்ளியில் திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

3 பேர்.. ஸ்டாலினுக்கு வந்த போன்.. அடுத்த மூவிற்கு ரெடியான மம்தா.. வெளியாக போகும் முக்கிய அறிவிப்பு?

பொதுத்தேர்வு போல நடைபெறும் இந்த தேர்வில் கடந்த இரு தினங்களாக வினாத்தாள்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் லீக் ஆகின்றன. பிளஸ் 2 வேதியியல், கணிதம், உயிரியல், வணிகவியல், வணிக கணிதம், வினாத்தாள்கள் லீக் ஆனது. இதே போல பத்தாம் வகுப்பில் அறிவியல் வினாத்தாள் கசிந்தது. வினாத்தாள்கள் லீக் ஆனது எப்படி என்பது குறித்து தேர்வுத்துறை இயக்குநரகம் விசாரணை மேற்கொண்டது.

English summary

Question Paper leak: (வினாத்தாள் லீக் பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு ) Public examination will be compulsory for 10th and 12th class students; The Department of Education has announced that that too will be conducted safely. An announcement has been made on behalf of the school education department that parents and students should not be afraid of the question paper league.