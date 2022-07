தலைநகர் சென்னையில்.. திடீரென வேகமெடுக்கும் மெட்ராஸ் ஐ பாதிப்பு.. என்ன காரணம்.. அறிகுறிகள் என்னென்ன

Chennai

சென்னை: தலைநகர் சென்னையில் மெட்ராஸ் ஐ பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் இப்போது பருவ மழை தொடங்குகிறது. மாநிலத்தில் பரவலான இடங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது.

இதனிடையே காலநிலை மாற்றம் காரணமாகத் தலைநகர் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மெட்ராஸ் ஐ வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

