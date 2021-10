சசிகலாவின் அதிரடி முடிவு..கட்சி வீணாவதை ஒரு நிமிடம் கூட அனுமதிக்கமாட்டேன்..தொண்டர்களுக்கு தந்த உறுதி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எல்லாரும் நம் பிள்ளைகள்தான். புரட்சித் தலைவர் எப்போதுமே கட்சி வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டார் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவித்த சசிகலா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் விடுதலையானார். இவர் அதிமுகவை கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவர் எதையும் செய்யவில்லை.

ஆனால் அமமுகவினருடனும் சில அதிமுக தொண்டர்களுடனும் அவர் தொலைபேசியில் பேசி வந்தார். அப்போது அதிமுகவை மீட்டெடுக்க தான் நிச்சயம் வருவேன் என அவர்களிடம் உறுதி அளித்தார். தொண்டர்களும் அதையே விரும்பினர்.

2 எம்பிக்கள்.. 1 அமைச்சர்.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு வந்த திடீர் தலைவலி.. அவசரமாக நடந்த திமுக மீட்டிங்?

English summary

Sasikala in Namathu MGR says that she will soon take over AIADMK till then cadres should not bother.