இது என்னடா சூரியனுக்கு வந்த பிரச்சனை.. இன்னும் "இத்தனை" வருஷம்தான் உயிரோட இருக்குமாம்?.. போச்சே!

சென்னை: சூரியன் இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு உயிரோட இருக்கும்.. இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு இதேபோல் பிரகாசமாக வெப்பத்தை வெளியிடும் என்று ஸ்பேஸ் கிராப்ட் ஒன்று கண்டுபிடித்துள்ளது.

The Gaia spacecraft எனப்படும் கையா ஸ்பேஸ் ஆராய்ச்சி கருவி ஐரோப்பா மூலம் 2013ல் அனுப்பப்பட்டது ஆகும். இது விண்வெளியில் உள்ள பொருட்களின் தூரம், காலம், வயது, வேகம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை கணிக்க உதவும்.

விண்வெளியில் செயல்படும் நவீன் மேப் போன்றது இது என்று கூறலாம். நட்சத்திரங்களின் முந்தைய இருப்பிடம், இப்போதைய இருப்பிடம், கோள்கள் நகரும் விதம் என்று பல விஷயங்களை The Gaia spacecraft கண்டுபிடிக்கும்.

அதோடு பல நட்சத்திரங்களின் பிறப்பு, சிறப்புகளையும் கூட இது ஆய்வு செய்து வருகிறது.

அதாவது நட்சத்திரங்கள் தோன்றிய போது எப்படி இருந்தது. இப்படி எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் பல நட்சத்த்திரங்களை ஒப்பிட்டு The Gaia spacecraft ஆய்வு செய்து வருகிறது. நமது சூரியனின் அளவில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களையும் கூட The Gaia spacecraft ஆய்வு செய்து வருகிறது. அதாவது நமது சூரியன் அளவில் இருக்கும்.. ஆனால் சூரியனை விட வயது அதிகம் இருக்கும் மற்ற நட்சத்திரங்களை The Gaia spacecraft ஆய்வு செய்துள்ளது.

