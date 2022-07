சும்மா ஸ்டைலா கெத்தா முதல்வர்! சென்னை செஸ் ஒலிம்பியாட் 2022 வீடியோ! டீசரை வெளியிட்ட சூப்பர் ஸ்டார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ள 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்காக இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் உருவாகியுள்ள வீடியோவின் டீசரை சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் சென்னையின் மாமல்லபுரத்தில் ஜூலை 28 ஆம் முதல் ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி வரை 'செஸ் ஒலிம்பியாட் 2022' நடைபெற இருக்கிறது.

அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளில் 200 நாடுகளிலிருந்து இரண்டாயிரம் வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

Superstar actor Rajinikanth has released the teaser of the music video for the 44th Chess Olympiad to be held in Mamallapuram, Chennai.