நளினியின் கோரிக்கையை ஏற்ற தமிழக அரசு.. 10வது முறையாக பரோல் நீட்டிப்பு.. விடுதலை எப்போது?

Chennai

சென்னை: 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த நளினிக்கு 10வது முறையாக பரோல் நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நளினி சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார்.

வேலூர் பெண்கள் தனி சிறையில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்த நிலையில் அவரது தாயார் பத்மாவதி உடல்நிலை குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் அவரை கண்காணித்துக் கொள்ள தனக்கு பரோல் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து இருந்தார்.

English summary

