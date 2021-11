அடுத்த திருமணம் இவங்களுக்கு தானா?? திருமணம் சீரியல் ஜோடியை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Chennai

சென்னை: தற்போது சின்னத்திரை நடிகர்கள் தொடர்ச்சியாக திடீர் திருமணம் செய்து வருகின்றனர்.

அடுத்தது இவர்கள்தான் என்று இப்போதே ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூற ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.

கலர்ஸ் டிவியில் திருமணம் சீரியல் ஜோடியிடம் எப்போது திருமணம் என்று புதுமண தம்பதிகளும் கலாய்த்து இருக்கின்றனர்.

Fans have been asking when Shriya and Sidhu are getting married, who were paired together in the wedding serial telecast on Colors TV.