நல்ல வாய்ப்பு.. தவறவிட்ட அஞ்சல் துறை.. வணிகர்கள், பொதுமக்களுக்கு பெரும் நன்மை தரும் வாய்ப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இன்றைக்கு அமேசான் செய்து கொண்டிருப்பதை அஞ்சல் துறை செய்திருக்க வேண்டும். துரதிஷ்டவசமாக அதன் கைகள் கட்டிப்போடப்பட்டுள்ளது. அமேசான், ப்ளிப்கார்ட், ஜியோ என இன்னும் எத்தனையே ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் டெலிவரிக்கு போக முடியாத இடங்களில் எல்லாம் அஞ்சல் துறையால் போக முடியும்.

ஆனால் அஞ்சல் துறை மூலம் பொருட்களை வியாபாரிகளிடம் இருந்து ஒருங்கிணைத்து ஒரு தளத்தை உருவாக்கி லாபம் முழுவதும் நம் வியாபாரிகளுக்கும், நம் அரசுக்கும் செல்வதற்கான திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை.

எல்லாமே ஆன்லைன் என்று வந்த பின்னர், அஞ்சல் துறையை பலப்படுத்தி அதன் மூலம் வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை நோக்கி அரசு நகருவது தானே நலம்.

English summary

The Post Office should have done what Amazon is doing today. Unfortunately it has its hands tied. Wherever many more online companies like Amazon, Flipkart, jio mart can’t go for delivery everything can go through the post office.